Kliinikum lubab taas isa või teise lähedase pereliikme sünnituse juurde

Tartu ülikooli kliinikumi naistekliiniku juhataja professor Helle Karro sõnul on oluline, et tugiisik kannab kogu haiglas viibimise aja kirurgilist näomaski. Samuti ei ole tal lubatud vahepealsel ajal sünnitusosakonnast lahkuda. «Esialgu saab tugiisik olla üksnes sünnituse juures ning sünnitusjärgselt perepalatisse jääda ei saa. Ettevaatusmeetmed on vajalikud nii sünnitajate, vastsündinute kui ka töötajate ohutuse tagamiseks,» selgitas ta.