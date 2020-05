Pallase üliõpilane pälvis rahvusvahelisel konkursil esikoha

Marge Allik on oma töid iseloomustanud nii, et need sünnivad käesolevast ajahetkest. «Olukord maailmas sunnib aega veetma rohkem looduses ja nautima sealset vaatemängu,» selgitas Allik. «Loodus on imeline kunstnik, kes mängleva kergusega maalib kauneid mustreid maale, veele ja õhku. Oska ainult märgata,» ütles ta lisades, et praegune sunnitud maha astumine igapäevaselt karussellilt toob fookusesse lihtsad ja loomulikud asjad ning vajadused. «Loodus õpetab meid taas nautima ja hindama enda loodut. Minu tööd on inspireeritud kevadisest loodusest. Ajast, kus päevane päike tõukab loodust liikuma ja öine külm sunnib taas tarretuma. Sellistel hommikutel võib tardunud veesilmadel näha kõige kaunemaid maalitud mustreid pakkumas täiuslikku esteetilist naudingut. Need teosed on imelised ja siiski vaid ajutised, piirdudes mõne lühikese tunniga, et seejärel kaduda igavikku ning taas ilmuda oma kordumatus vormis.»