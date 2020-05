Kogo galerii avas taas väljapaneku, kus kummitus näitab hambaid

Tartus on kunst ja kirjandus tihedalt põimunud ning seeläbi on sündinud nii omapäraseid loojaid kui ka põnevaid koostöid. See ajendas Kogo galeriid tegema kunstnikule ettepaneku kaasata näitusele ka üks eesti kirjanik või luuletaja. Eplik valis Heinsaare. Valik on galeristi sõnul igati õigustatud: mõlemad on julged ja isepäised loojad, kummagi looming sünnib tugevast sidemest keskkonna ja loodusega, samuti iseolemisest.