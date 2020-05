Uurimus mäletamise poeetikast tugineb Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanidele

Tartu ülikooli kirjastuses on ilmunud Aija Sakova uurimus «Mäletamise poeetika. Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates». Autori sõnul on tegemist kummardusega kahele suurele kirjanikule, kellest üht, Ene Mihkelsoni (1944–2017), oli tal au isiklikult tunda, ning teist, Christa Wolfi (1929–2011), kohtas ta vaid põgusalt, kuid mõlema kirjaniku loomingu seltsis on ta veetnud vähemalt 15 aastat.