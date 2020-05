Riin Kõiv: Vanemuise tänava jalgrataste «kiirteest»

Just need ettevõtmised meelitaksid ratta selga praegused autokasutajad. Tsiteerides üht tuttavat ratturit: «Eestis on teada reegel, et rattatee ehitatakse sinna, kuhu seda on mugav ehitada, ja mitte sinna, kus seda päriselt vaja on.»

Nüüd valminu enda juurde. Rekonstrueeritud Vanemuise tänav oma iluribade, kivisillutise ja rattatee graniidist ääristega on esteetilise ambitsiooniga. Ilus linnaruum on kahtlemata väärtus, millesse tasub investeerida.

Samas jalgratturina leian, et kõnealusel juhul on vähemalt osa selle ilu hinnaks see, et uued liiklusolud on kohati ebamugavamad ja ohtlikumad, kui nad olid enne ja oleksid mõne muu valiku puhul. Põhjuseid on mitu.

Rattarida sõiduteest eraldavad graniitplokkidest äärekivid on mõeldud olema sõiduteega samas tasapinnas.

Tegelikult on nad mõne millimeetri kuni kolme sentimeetri võrra teest kõrgemad. Kõrguste erinevust suurendab see, et graniitplokkide lähistel on asfaltkate kohati murenenud, tulemuseks kahe-kolme sentimeetri laiused ümbritsevast sügavamad sooned. See on halb, sest kui libamisi rattarajalt sõiduteele sõita, on oht, et vastu kõrgemat äärist minnes kaotab rattur tasakaalu.

Tõsi, kuiva ja sooja ilmaga seda tõenäoliselt ei juhtu (käisin katsetamas), aga kiirel liikumisel ja eriti libedaga on sõidusuunaga paralleelsed kõrgendikud oht. Juba pelgalt tajutud oht vähendab liiklemise mugavust ja ratturi sõidukindlust. Liiatigi pimedas, lörtsis ja vihmas ei pruugi tasapindade erinevusi nähagi olla.

Kui sügistalviste märgadega harjumuspäraselt Vaksali tänavalt vasakule Vanemuisesse pöörasin, vältisin instinktiivselt pöördel tollele graniidiribale sattumist. Mõni ehk mõtleb: miks üldse rattarajalt välja tükkida, rattatee selleks ju on, et rattur sellel sõidaks ega kooserdaks autoteel!

Vanemuise tänava ratta­rajal sõitval ratturil on oht pihta saada paremas teeservas parkivate autode ustega. FOTO: Riin Kõiv

Jah. Aga vahel satub teele takistus ja siis lihtsalt on tarvis sõiduteele põigata. Vanemuises, eriti suunaga all-linna, on seda tarvidust. Näiteks mitmelgi pool jääb rattaraja ja kõnnitee vahele pikk autode parkimise ala, mis on koroonavabadel aegadel argipäeviti tihedalt täis pargitud. Parkivad autod on rattareale lähedal, kaugeltki mitte minimaalselt 0,75 meetri kaugusel, nagu näeb ette transpordiametijuhend. Parkijate sõidud üle rattaraja on sagedad. Sealsamas on Masingu kool ja lasteaed. Autoomanikud pisiperega kohmitsevad ümber auto, avavad autode uksed ja … blokeerivad rattatee. Põigata pole mujale kui sõiduteele – üle adrenaliinipotentsiaaliga graniitäärise.

Nagu iga rattasõitja teab, pole hirmsamat kui sõita piki parkivate autode rodu, millest mõne uksed võivad iga hetk su nina all lahti karata. Ja nagu iga rattaraja ehitaja teab, on liikluskorraldus, mille puhul rattatee jookseb külg külje kõrval parkivate autodega, õigustatud üksnes muude variantide puudumise korral.