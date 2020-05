Ettevõtjad: esimesest šokist saime üle, kuid tulevik on tume

Kuigi eriolukord Eestis lõpeb ametlikult alles eeloleval pühapäeval, on suurettevõtted juba mõnda aega püüdnud naasta tavalise töörütmi juurde. Ettevõtjad tunnistavad, et esimene šokk on eriolukorra lõppemisega üle elatud, kuid tuleviku kohta on vara järeldusi teha.