Tartus saab reedest autokinos käia

Vastavalt 8. mail vastu võetud valitsuse korraldusele on alates sellest reedest lubatud vabas õhus toimuvad avalikud üritused, mille külastajad viibivad autos. Elektriteater on ka varasematel suvedel erinevate sündmuste raames autokino näidanud. Reedene seanss on juba väljagi müüdud.