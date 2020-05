Fotod sündmuskohalt ⟩ Elva vallas 59-aastase mehe tapmise tõttu kinni peetud mehed on kaksikvennad

Esialgse napi info põhjal algas politseioperatsioon, millesse kaasati lähedal asunud patrullekipaažid, kiirreageerijad ning ka politsei eriüksus K-komando. Kuna ei olnud teada, mis olukord eramajas ees ootab, sulgesid politseinikud kõik ümbritsevad teed ja ligipääsud, et vältida ohtu teistele inimestele.

Täna lõunal andis taluhoovis tapatööst endiselt aimdust vereloik auto kõrval murul. Seal tulistati eelmisel õhtul jahirelvast 59-aastast meest, kes sai raskelt viga ning hukkus sündmuskohal. Politsei pidas esialgu kahtlustavana kinni kaks 53-aastast meest. Naabermajas elava Marika Sepperi sõnul elasid majas, mille hoovis tulistamine toimus, kaksikvennad Theo ja Riho Varblane. Sepperi sõnul olid nad täiesti tavalised inimesed ning tema teada on üks vendadest ning nende isa jahimehed.

Sellele, et majas on armastatud napsu võtta, viitasid siin-seal hoovi peal vedelevad viina-, rummi- ja õllepudelid. Ka kinnipidamise hetkel olid vendadel alkoholi tarvitamise tunnused. Nende osa juhtunus selgub edasises menetluses.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba ütles, et läbimõeldud tegevusplaan on sellistes olukordades politseile ülioluline, et välistada ettearvamatu käitumisega tulistajast kellelegi ohuks olemist. «Millised sündmused täpselt eelnesid mehe traagilisele surmale, selgitasid politseinikud sündmuskohal, ning kõik nüansid selguvad alustatud kriminaalmenetluse käigus,» ütles Turba.