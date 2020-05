Tänasest saab taas külastada Tartu ülikooli muuseumeid

Maikuu nädalavahetustel pääseb Tartu ülikooli muuseumi lahtiolekuajal ka ajaloolise toomkiriku vaateplatvormile. Muuseumide hoonetes, vaateplatvormil ning botaanikaaia kasvuhoonetes ja avamaal järgitakse 2+2-liikumisreeglit, desinfitseeritakse pindu ning õhutatakse ruume korrapäraselt, et tagada külastajate ja töötajate turvalisus.

Kultuuriministeerium on koostöös muuseumidega kokku pannud põhjalikud käitumisjuhised külastajate vastuvõtuks praeguses eriolukorras. Neid juhiseid järgivad ka Tartu ülikooli muuseumid. «Palume muuseumi külastajatel hoiduda üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusele ning muuseumi tulles ja sealt lahkudes pesta ja desinfitseerida käed. Desinfitseerimisvahendid on ka muuseumides olemas,» sõnas Tartu ülikooli loodusmuuseumi näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi.

«Rühmaekskursioonideks ja õppeprogrammideks palume ette registreeruda, et saaksime vastuvõtu korraldada kuni kümne inimese kaupa. Kui tulijaid on rohkem, teeme mitu rühma,» lisas Mägi.

Tartu ülikooli loodusmuuseumi näitus «Maailm Seljakotis. 100 aastat loodusteaduslikke ekspeditsioone», mis on pühendatud rahvusülikooli sajandale sünnipäevale, jääb külastajatele avatuks veel kuni jaanipäevani.

«Meil on taas rõõm jagada külastajatega Tartu ülikooli muuseumi erilist füüsilist ruumi. Olen jätkuvalt seda meelt, et meie muuseumi olemuse tuum on eheduse tunnetus, pärisasja puudutus,» ütles muuseumi direktor Mariann Raisma.