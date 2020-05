Triin Rebbas: eriolukorras ei pea oma unistusi pausile panema

Tihti arvatakse ekslikult, et karjäär on üks sirge tee unistusest tulemuseni. Tulemuse saavutamine võib võtta suurema osa eluaastatest ning sellel ajal keskendutakse ainult erialasele arengule.

Tegelikult on karjääri planeerimine ja eesmärkide saavutamine palju mitmekülgsem selle pärast, et karjäär ei ole seotud ainult töötamisega. Edukas karjäär toetub mitmele tugisambale, mis on näiteks hobid, õpingud, oskused, väärtused, lähedaste inimeste toetus ja eneseteadlikkus. Teisisõnu on karjäär seotud igapäevaeluga.

Igapäevaelus näeme, et ajas muutuvad nii soovid, eesmärgid kui ka unistused. Oleme elus alati pidevas liikumises: kohtume uute inimestega, alustame uue õppimist, loeme uut infot, reisime või saame lihtsalt vanemaks. Kõik see mõjutab ka karjääri, pidev teadlik karjääri planeerimine on seepärast oluline.

Kui enne eriolukorda oli karjääriteekond selge, siis praegu võib teadmatus tuleviku ees mõjuda demotiveerivalt. Paljude noorte tulevikuplaanid on pandud pausile või hoopiski tühistatud. Teisalt on maailmas endiselt palju võimalusi karjääri arendada ning uusi oskusi õppida. Infotulvast tuleb leida endale vajalik.

Millest alustada, kui eriolukord lõi plaanid sassi ning ei tea kuidas edasi?

Alustuseks võta aega, et ennast tundma õppida. Isiksuse- ja karjääritestid annavad ülevaate sinu tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest. Võimalik, et sellise testi lahendamine annab sulle karjääri kavandamiseks uusi ideid.

Teiseks sea endale eesmärk. Püüa ette kujutada ja kirja panna, milline on sinu elu näiteks viie aasta pärast. Mis on siis teisiti? Mis tööd teed või mida siis õpid? Millised inimesed sind ümbritsevad? Kuidas sa end tunned? Kui inspireeriv eesmärk leitud, siis analüüsi, kui realistlik on selle saavutamine, millised takistused ette tulevad ning kuidas neid ületada.

Abi on sellest, kui pikem teekond eemärgini jagada väikesteks tegevussammudeks. Vali neist kirjapandud sammudest midagi, mida saab kohe ära teha, ja alusta sellest.

Tartus on võimalik abi saada noortegarantii tugisüsteemilt, võib-olla oledki juba saanud teavet selle kohta. Tegemist on Tartu projektiga, mille eesmärk on toetada piirkonna noori, kes ei õpi ega tööta. Abi saab ka noorte tugila töötajalt või töötukassa karjääri­spetsialistilt.