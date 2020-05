Aleks Desjatnikov: tudengite koduõpe kui õudusunenägu ebasotsiaalsest maailmast

Kolmandaks, suur hulk koduülesandeid tuli varem teha ja esitada arvutis. Pärast kaugõppele üleminekut muutusid veebipõhiseks ka loengud, seminarid, suulised esinemised, hindelised tööd ning kõigi kodutööde esitamine ja arutamine. Tudengil kulub õpinguteks keskmiselt kuus-seitse tundi päevas, vahepeal aga koguni terve päev, sest eeldatakse, et tema koolikoormus on umbes 35 tundi nädalas. Lõviosa sellest toimub nüüd arvuti taga.

Tulevikus mõjub see tervisele halvasti, sest silmad ja selg väsivad arvutist ära. Selle vastu aitaks ehk sport, kuid spordiklubid ja ujulad on valitsuse otsusega kinni pandud ja viimase ajani olid keelatud ka igasugused rühmatreeningud treeneriga. Igaüks ei soovi jooksu- ja rattatreeninguid teha ning siis on lihtsam trenn tegemata jätta. Isegi kõndimist on nüüd tudengitel ainult lähima poeni. Kesklinnas ei olnud enam põhjust jalutada, sest ülikool on ja kaubanduskeskused olid viimase ajani kinni.

Muidugi on kahju, et kaks kuud ei ole ma näinud kursusekaaslasi ja suuremat osa oma ülikoolisõpradest. Isegi meeskonnatööd tehti videokõne vahendusel, mitte raamatukogus või kohvikus, kuna need olid kinni. Mulle ja paljudele teistele on see katsumus. Inimesed tahavad ikkagi näost näkku suhelda. Igatsen ka ülikoolielu järele. Erinevad ülikooliga seotud klubid ja korporatsioonid, ka näiteks väitlusklubi, kus mina käin, ei saa praegu veel koguneda.

Oluline on füüsiliselt ülikoolis käimine, kuna ülikooli õhkkond soodustab erinevalt kodusest rohkem õppimist ja õppejõu jutule keskendumist.

Õnneks tundub, et kroonviiruse levikut on suudetud kontrolli all hoida ja mai algul alustati eriolukorra piirangute leevendamist. Ootan Tartu ülikoolilt ja riigilt, et ülikoolis toimuksid füüsiliselt vähemalt eksamid ja eksamikonsultatsioonid. Igatsen pastaka ja paberiga tehtavate hindeliste tööde järele.

Lisaks peab õppejõul olema võimalik kontrollida, kas tudeng teeb eksamit ausalt või mitte. Kodus on seda õppejõul raske teha. Hea oleks, kui eksamiülesandeid ei tehta sel korral väga keeruliseks, arvestades seda, et senisest enam teadmisi tuli eriolukorra ajal iseseisvalt omandada.

Ülikoolid tuleb lahti teha ja tõhusa õpetamisviisi juurde naasta. Neil õppejõududel, kes kuuluvad riskirühma ja soovivad semestri lõpuni tudengeid kaugõppe vormis õpetada, tuleb seda siiski võimaldada. Kontakttundide ja eksamite ruume tuleb tuulutada ja desinfitseerida ning tudengitel kahemeetrist vahet hoida.

Tähtis, et ülikoolid saaksid lõpuks õppetööd jätkata. Muidu meenutavad ülikoolid kirjanik Andrus Kiviräha kirjeldatud koduinimeste liiki, kes ei julge pärast maailmas kroonviiruse ilmsikstulekut enam toast välja minna, sest õues leidub igasuguseid haigusi, ning nad ei tuleks enam värskes õhus toime (EPL, 30.4).