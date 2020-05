Renditõukerattad jõuavad Tartusse mai jooksul

Linna rattaringlus ja Bolti elektritõukerattad täiendavad teineteist, rõhutas abilinnapea. «Linnavalitsuse eesmärk on arendada säästlikku liikumist ning rattaringluse rattad ja elektritõukerattad on piisavalt erinevad, seega leiab kasutajaid mõlemale liiklusvahendile,» selgitas Tamm.

Teiseks on tema sõnutsi laenutõukerataste puhul väga oluline liiklusohutus. Bolti tõukeratastega saab liikuda kuni 25-kilomeetrise tunnikiirusega. Teatud aladel, näiteks vanalinnas, on tõukeratta suurim kiirus aga automaatselt piiratud: Raekoja platsil ning Küüni ja Rüütli tänaval sõidab tõukeratas kiirusega kuni kümme kilomeetrit tunnis.

Laenutõukeratastel pole sellist parklate süsteemi, nagu on rattaringluse ratastel. Kui sõit lõppenud, tuleb kasutajal tõukeratas parkida mõnda ohutusse kohta nii, et see ei takistaks liiklust, soovitatavalt jalgrattaparkla lähedusse. Täpsed alad on rakenduses kaardil tähistatud. Tõukerattaid desinfitseeritakse päeva jooksul ja õhtul korjatakse need laadimiseks kokku.