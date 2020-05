Teadlaste öö tuleb sel aastal ilma festivalita

Sündmuse korraldusmeeskonna liige Anna-Liisa Ingver rääkis, et puuduva välisrahastuse tõttu on senise Teadlaste öö festivali programmi küll kokku tõmmatud, ent Baltikumi suurim teadussündmus toimub siiski. «Sel aastal korraldame mitme-päevase festivali asemel Teadlaste öö, mis toimub traditsiooniliselt septembri viimasel reedel ning aasta suurim teadussündmus ei jää pidamata,» ütles ta.

Ingver ütles, et Teadlaste öö eesmärk on jätkuvalt näidata, kui palju eriilmelist teadust meid igapäevaselt ümbritseb. «Tähelepanu keskmes on ikka teadlased ja nende põnev töö ning me loodame, et võimalusel avavad sel päeval külastajatele uksed ikkagi kõik, kel võimalik: teadusasutused, koolid, ülikoolid, laborid, ettevõtted, muuseumid, aga ka teised entusiastid.»