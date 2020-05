Vargad panid pihta ehitusmaterjale, tööriistu ning rehve

Politseile laekus teade, et ööl vastu 8. maid varastati Tartus Rõõmu tee ehitusobjektilt jalakäijate liikumiseks mõeldud pinnasekaitse plaadid. Vargusega tekitatud esialgne kahju on 1800 eurot.

9. mail avastati, et Kambja vallas on sisse murtud maamajja, kust varastati tööriistu ja nende tarvikuid. Vargusega tekitatud kahju on 540 eurot.