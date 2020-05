Kas võib siis järeldada, et tavaolukorras oleks need inimesed ikkagi tööle läinud? Mitmel pool on ühe koroonaepideemia õppetunnina rõhutatud, et haige inimese koju jäämine peaks muutumagi ühiskondlikuks normiks. Miks see seni nii pole? Sest paljud ei saa väikse palga tõttu lubada endale haigena koju jäämist, aga nii mõnigi käib haigena tööl sellepärast, et nii on tavaks.