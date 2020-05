Ööl vastu pühapäeva andsid tähelepanelikud inimesed häirekeskusele teada, et Mustvee tankla juurde saabus sõidukiga joobes mees. «Niipea kui sohver tanklasse sisenes, tundis klienditeenindaja tugevat alkoholilõhna. Ka märkas töötaja, et juhi kõnnak on väga vaevaline ja vaaruv,» kirjeldas Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere.