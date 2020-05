Enriko Talvistu: kahekorruseliste puukuuride maailm

Viimasel aastal on Tartu puitasumites valminud või valmimas mitu nn regenereerimisprojekti, kui seda vananenud sõna võib veel kasutada. Põnevaimad nendest on kahtlemata Öö tänava kvartal Pargi ja Päeva tänava vahel ning praegu Supilinnas ehitatav Oa tänava lõpu kompleks selle ja naabertänavate ääres. Üsna osavalt on nendes järele aimatud piirkonna varasemaid ehitusmahte ja vähemalt kattematerjale.

Veel 30 aastat tagasi, nõukogude ajal oleks sinna ju järjekordsed paneelelamud rajatud. Võib olla ju maitse küsimus, kas Supilinnas võiks üks maja vahelt ära jäänud olla, sest muidu on liiga tihe, või et Öö tänaval oleks ka viilkatused pidanud olema nagu mujal Karlovas. Usun, et me harjume kiiresti ning algsed maitse-eelistused ununevad.

Nende väikesemahuliste korterelamute puhul on aga kadunud kaks varasemat tüüpilist detaili kogu krundi ansamblis – need on garaažid ja küttehoidlad-kuurid. Kunagistest kohustuslikest pesuköökidest ja välikäimlatest rääkimata.

Autostumine on Öö tänaval lahendatud eduliselt parkimisega hoonete keldrikorrusele. Supilinnas seda ilma hoonete korruste arvu suurendamata, eeldades üleujutuse ohtu, poleks kahtlemata teha saanud. Ja ikkagi on parem, kui elanike autode parkimine on sillutatud pindadega hoovides organiseeritud, mitte kusagil suvalisel hoovimurul või äärekivita tänavapeenral.

Muidugi on kahju, et jääb ära kõrghaljastus hoonete vahel, aga isegi tarbeaedade puudumise korral on äärelinnade kitsaste kruntide kiuste ikka leidunud aegade jooksul need ruutmeetrid, kus see või teine biomass ennast üles sirutab. Tarvis on vaid mõni kümnend oodata.

Elektrisüsteemi järgi otsustades võib öelda, et on vaid aja küsimus, millal see maja põlema läheb ja hoonestustiheduse järgi süütab kogu küla.

Teine lugu on küttehoidlate ehk puukuuridega, mis juba varasemast kinnisvaraarendajate ajast sadakond aastat tagasi rajati ruumipuudusel krundile kahekorruselistena. Seda Eestis eriti iseloomulikult just Tartus. Nendest veidratest ehitistest on kujunenud isegi teatud muinasihalejate fetiš. Olgu korterelamuga kuidas on, aga puukuur peab jääma.

Mõnes kohas, näiteks Kastani ja Veski tänava vahelistel kruntidel, aga ka mujal linnas on seda kahekorruselist ühekaldelise katuse ja tulemüüriga mahtu kasutatud uute kortermajade rajamisel. Seal polnud küll kunagi sarnase mahuga puukuuri olnud, aga muidu poleks muinsuskaitsest huvitet inimesed sinna uut hoonet rajada lubanud.

No hea seegi, et suured krundid tarbeaedade puudumisel kesklinnas lihtsalt rohu niitmiseks tühjad ei seisa.

Olen kohanud muinsuskaitse eritingimusi kirjutades ka maju, mis asetsevad vanalinna muinsuskaitsealal ning mille krundile ükski puukuur ei mahu ning mille tehniline seisukord on suisa karjuvalt põhjalikku restaureerimist nõudev, aga linna kultuuriväärtuste teenistus keeldub isegi arutlemast mõtte üle sinna mõni ajakohasem hoone rajada.