Irja Alakivi: riiklikust koolilõunatoetusest

Kurb ja piinlik, et Tartu linn on jätnud õppimiskohustust katkematult eriolukorraski täitvad õpilased valdavas osas nn koolitoiduta, kuigi riik on selleks eraldanud raha iga õpilase ja iga koolikohustusliku päeva kohta. Tartu 22 munitsipaalüldhariduskoolis õpib 12 600 õpilast, juba kolmandat kalendrikuud kestva eriolukorra ajal pakub Tartu nn koolitoitu või seda korvavat toidupakki aga ülimalt vähesele arvule õpilastest «lähtudes perede majanduslikust olukorrast». See on väga kurb, et Tartu on lasknud lati alla õigluses ning minetanud suure osa hoolivusest. Arvatavasti pole Tartus perekonda, kelle eelarve poleks koroonapandeemia tõttu kannatada saanud.