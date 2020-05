Tartu kogub jällegi huvihariduse infot

Küsitlust on eriolukorras korraldatud igakuiselt, et saada võimalikult hea ülevaade sellega seotud muutustest ja mõjust erahuvihariduses ning -tegevuses. Küsitluse tulemused on sisendiks Tartu linna leevendusmeetmele, mis käivitatakse sügisel. Selleks ajaks on selgunud, kuivõrd on riigipoolne töötasu hüvitis ning erahuvihariduse kriisitoetus aidanud kaasa huvihariduse ja –tegevuse tavapärase toimimise taastumisele.

Eelmine küsitlusring toimus aprilli alguses märtsikuu tegemiste kohta. Selgus, et enam kui pooled ühingud jätkasid märtsi teisel poolel tegevust ja aprillis kavatses tegutseda kolmveerand. Kultuuriosakonna juhataja Marleen Viiduli sõnul näitab see, et Tartu huvihariduse valdkond on kohanemisvõimeline ja uuenduslik ning selle üle on põhjust uhke olla.

Alates 15. maist on valitsuse otsusel taas lubatud kontaktõpe huvitegevuses ja -hariduses ning noortekeskustes, kui õppijate rühmas on kuni kümme isikut, rühmade liikumine korraldatakse hajutatult ning ühiskasutatavad asjad desinfitseeritakse pärast kasutamist. Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond soovitab siiski hoolikalt kaaluda, kas lähiajal õppekorralduse muutmine on otstarbekas. Tartu munitsipaalhuvikoolid ja -noortekeskused maikuus tavapärasele töökorraldusele tagasi ei pöördu ja jätkavad haigestumisriski vähendamiseks distantsõppe ja digisuhtlusega.