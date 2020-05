Tartu linnaraamatukogu pääses külastajate tormijooksust

Laenutussaalid on erineva suurusega, seetõttu tuleb mõnel pool reguleerida külastajate arvu. Näiteks keskkogu ajakirjanduse ning eesti- ja võõrkeelse ilukirjanduse laenutussaali mahub korraga turvaliselt seitse külastajat, raeplatsi lugemistuppa lehti lugema kaks ja arvutit kasutama kaks inimest. Piiratud on samuti kohalkasutuse ja arvutiklasside töökohad, oma reeglid on välja töötanud ka harukogud. Täpse info leiab külastaja osakonna või harukogu ukselt.