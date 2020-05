Nädalavahetuse tulekahjud said alguse nii suitsukonidest, korstnatahmast kui prahi põletamisest

Reedel kella 17 ajal süttis Tartus Orava tänaval pelletikatla korstnas tahm. Omanik tühjendas igaks juhuks korstnatoru ümbrusse pulberkustuti ning lülitas voolu majast välja. Õnneks hoone ei süttinud. Selgus, et katel oli paigaldatud kaks aastat tagasi ning seni ei olnud kordagi korstent puhastatud. Kütteseadme lõõre tuleb puhastada ja seadet hooldada vähemalt kord aastas või vastavalt vajadusele sagedamini. Eramajas peab seda tööd vähemalt kord viie aasta jooksul tegema kutseline korstnapühkija. Muul ajal võib hooldustöö ise ära teha, kuigi kindlam on see usaldada asjatundjale, soovitab päästeamet.

Keskkonnainspektsioon puutub üsna sageli jäätmete põletamise probleemiga sageli kokku, sest inimeste seas levib iganenud ja väär arusaam, et jäätmeid võib põletada. Ilmselt aastakümneid tagasi võiski, sest jäätmed olid siis hoopis teistsugused. Veel mõnikümmend aastat tagasi pakiti näiteks vorst paberisse, praegu aga kasutatakse valdavalt plastpakendeid. Plastpakendeid on meie igapäevases prügis ohtralt. Mõnikord kasutatakse lõkkes põletamist ka kulude vähendamise viisina. Majapidamisse tellitakse kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et majapidamist üldse ei kasutata. Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei mahu või mida kuskile panna ei ole, põletatakse sageli lõkkes, kuid selline käitumine on keskkonnainspektsiooi hinnangul vale.