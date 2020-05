Purjus ning taaruv autojuht püüdis öösel tanklast alkoholi osta, kuid lõpetas hoopis arestimajas

«Sündmused Jõgevamaal Mustvee tankla juures said alguse 10. mail kell 3.30, kui kohaliku tankla juure sõitis oma sõiduautoga Audi kahtlaselt käituv mees. Niipea, kui sohver tanklasse sisenes, tundis klienditeenindaja tugevat alkoholi lõhna, lisaks märkas töötaja, et juhi kõnnak on väga vaevaline ning vaaruv,» kirjeldas Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere.