Naine, kes tõstis mesilinnu lendu

«Minul oli see õnn, et muusikakoolis oli Rudolf Jõks lauluõpetaja ja ta oli ka ülikooli naiskoori hääleseadja. Sain temaga kokkuleppele, et ta hakkab mind õpetama kaks korda nädalas. Ja nii kokku seitse aastat,» meenutab Uibopuu. Ta rõhutab, et hääleseade võiks olla kõikidel koorijuhtidel kohustuslik aine. «Ühe tunniga nädalas nelja aasta jooksul ei tee midagi. Sa ei pruugi üldse aru saada, kuidas see mehhanism toimib,» usub ta.

Triin Koch meenutab aega, mil ta ise Uibopuu kooris laulis: «Lauljana pidid sa teadma, et oma häält tuleb harida, kõrva teritada, olla kohusetundlik ja pingutada. Vaid nii oli võimalik olla oma dirigendi ja koori vääriline.» Koch rõhutab, et Uibopuul on väga hea vokaalkõrv: ta otsib inimhääles õigeid ja vajalikke värve ja juhendab oma lauljaid selles suunas, et need värvid väljenduksid koori kõlas.

«Neid suundi ja nüansse, mida Vaike mulle õpetas, on tohutult palju. Ta on näidanud mulle, kuidas olla üdini muusik, kuidas pühenduda muusikale. Ikka nii, et kui läheb muusika tegemiseks, siis ei loe ei pulm ega surm,» iseloomustab Koch.

Silmapaistev naine meeste maailmas

Kochi sõnul armastab Uibopuu rõhutada vajadust helide maailma sügavustesse üdini sisse elada.

Mõnikord võib kõrvaltvaatajal olla raske aru saada, mis maailm see selline on. «Vaike olemuseni jõudmine nõuab samuti pika tee läbimist, sest ta on salapärane, nagu suured kunstnikud ja muusikud ikka. Nende sisemaailma ei ole alati võimalik tungida või seda ära seletada ega mõista. Arvan, et Vaike on eriliselt tundlik inimene ja tundlik muusik ning seest väga õrn nagu enamik loojaid.»

Teisalt tõstab Koch esile, et kui Vaike sai 1985. aastal esimese naisena kutse laulupeo üldjuhiks, siis kindlasti seetõttu, et tegu on energeetiliselt niivõrd võimsa inimesega – ta paistis paljude toonaste meeskolleegide hulgast silma.

Oma debüüdi laulupeol üldjuhina tegi Uibopuu 1985. aasta 20. juulil, kui juhatas XX laulupeol naiskooride ettekandes Raimund Lätte pala «Päikene, see päeva perenaine».

«Naisena selles meeste maailmas tol ajal läbi lüüa ja nii kaugele jõuda ei olnud kindlasti lihtne, aga ta tegi seda ja saavutas palju. Seda hinda, mis see kõik maksis, võib küsida tema enda käest,» nendib Koch.

Oma debüüdi laulupeo üldjuhina tegi Uibopuu 1985. aasta 20. juulil, kui juhatas XX laulupeol naiskooride ettekandes Raimund Lätte pala «Päikene, see päeva perenaine».

Sealt alates on Uibopuu olnud kõigil laulupidudel üldjuhina dirigendipuldis, 1999. aastal XXIII laulupeol esimest kord naiskooride liigijuhina. J

ust viimati nimetatud laulupeo lõpuühendkoori ees seistes lennutaski ta oma erilise puudutusega laulupidude püsikavasse «Ta lendab mesipuu poole».

Anne ja usk hoiavad vormis

Sama laulu juhatas Uibopuu Tallinna lauluväljakul ka möödunud aastal juubelilaulupeol «Minu arm», kuhu ta oli toonud peamiselt oma varasematest lauljatest koosneva naiskoori «Liivitar», mida ta endise pühendumusega juhatab.

Triin Koch lisab: «Kui oled ande ja usuga sündinud, siis on sellest raske loobuda ja mingit teed pidi jõuad selleni ikka tagasi. Muusikata Vaike elada ei saa.»

Hando Runnel on öelnud, et laulupidude mõte on tuleviku ehitamine. Uibopuu on laulupidusid ehitanud ja tulevikule aidanud juba 35 aastat. Küsimusele, mida tuleks teha, et laulupeod ka kaugemas tulevikus kestma jääks, vastab ta esmalt lihtsasti: lauljatesse tuleb sisendada armastust muusika vastu.