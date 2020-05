Kaubamajad avavad uksed, poepidajad tormijooksu ei oota

Selleks, et kõik rentnikud saaksid pärast eriolukorda taas tööle asuda, pakkus näiteks Lõunakeskus poepidajatele üürialandust, samuti tehti soodustusi muudes jooksvate kuludes. Ka Kvartal ja Eeden olid üürnikega pidevas kontaktis, et ka pärast eriolukorda saaksid kõik äritegevust jätkata.

Sellegipoolest oli keskuste sulgemine eriti keeruline just väikekaupmeestele. Lõunakeskuses ehteid müüva Doradora juhatuse liikmee Birgit Nelgi sõnul läks eriolukord kalliks maksma. «Lisaks sellele, et letimüüki ei saanud teha, ei toimunud ka ühtegi messi ega üritust, kus ma tavaliselt oma toodetega esindatud olen,» selgitas ta. Nelk lisas, et tekkinud kahju enam kindlasti tagasi ei tee.

Eedenis kalastustarbeid müüv pood Fishermen pidi samuti uksed eriolukorra tõttu kinni panema. Kauplusepidaja Aleksandr Gerassimenko sõnul tuleb järgida antud juhiseid. «Kästi pood kinni panna, panime kinni. Nüüd tuleb uksed avada, siis teeme poe lahti,» ütles ta. Siiski on Gerassimenko pettunud, et vaid tema ning Lõunakeskuses tegutsev kalastuspood pidid uksed kinni panema, suuremad kalastuspoed võisid eraldi sissepääsu olemasolu korral tegevust jätkata.

Lõunakeskuse tegevjuht Jeedas märkis, et paljudel üürnikel aidati Astri Grupi veebipoe kaudu e-kaubandusega tutvust teha ja oma tooteid müüa, mis aitas poodidel vähemalt mingitki müügitulu hoida. «Ehitasime valmis keskustesse oma pakipunktid, et kliendid saaksid oma lemmikpoodidest kauba kiirelt ja mugavalt kätte,» selgitas Marju Jeedas. Eriolukorra ajal langes Lõunakeskuse külastatavus ligi 70 protsenti, ka Eedeni ja Kvartalis käib rahvast mitu korda vähem.

Kuigi kauplused võivad uksed avada, võtavad suured kaubamajad asja rahulikult ega kavanda ühtegi kampaaniat või üritust, mis põhjustaks tormijooksu. Kuigi keskuste juhid loodavad inimeste kainele mõistusele, on teavitatud ka turvafirmasid reeglitest, mida kliendid peavad poes järgima. «Oleme panustanud turvalisuse tagamisse, võtame juurde lisaturvamehi ja garanteerime patrullide valmisoleku,» ütles Lõunakeskuse tegevjuht. Ta lisas, et kuigi kaupluse pindasid desinfitseeritakse regulaarselt, oleks hea, kui inimesed kannaksid maske ja puhastaksid käsi. Marju Jeedas lisas, et pood on piisavalt suur ning inimestel ei tohiks tekkida probleeme 2+2 reeglist kinnipidamisega.