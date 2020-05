Muuseumijuhiks pürib kolm vägilast

Tartus Vanemuise tänavas tegutseb üleriigilise ja rahvusliku tähtsusega asutus, millel seisab taas ees direktori valimine. Tartu Postimees avaldas paar päeva tagasi lühiuudise, kus on kirjas, et avalikul konkursil osalemiseks on saatnud oma dokumendid kolm isikut. Nende nimesid kirjandusmuuseumi personalijuht Krista Ojasaar ei avaldanud, sest tal ei ole voli seda teha, ja isegi kandideerijate sugu ei soostunud ta ütlema. Küll aga rääkis ta direktoriks kandideerimise järgmistest järkudest.