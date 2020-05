Tartu vald jagab eakatele tasuta kümme tuhat kaitsemaski

Tartu valla sotsiaalosakond varustas kümne kaupa pakendatud maskid kandmise juhistega. Selle nädala lõpuks või järgmise nädala alguses jõuavad kaitsemaskid kõigi nende üksi elavate eakateni, kes saavad sotsiaalkindlustusameti andmetel üksi elava pensionäri toetust. Nimekirjast on välja jäetud need, kes on hoolekandeasutuses või ei ela enam Tartu vallas. Kaitsemaske jagatakse ka kõikidele Tartu valla elanikele, kellele osutatakse koduhooldusteenust ning neile Tartu valla eakatele, kes jäävad vanusegruppi 65+.

«Eriolukorra leevenedes soovivad inimesed enam suhelda ja liikuda, käia poes ja turul. Seoses vallale tehtud maskide annetusega, otsustasime tasuta saadud maskid edasi anda neile, kes on suuremas riskis. Lisaks on oluline, et inimesed saavad ka juhised ja õpetused kuidas ja kus maske kanda,» selgitas aktsiooni põhjuseid Tartu vallavanem Jarno Laur.

Mis on kaitsemask?

Kaitsemaskiks peetakse tavamõistes nii meditsiinilist kaitsemaski kui ka muid hingamisteede kaitsevahendeid, näiteks maske ja respiraatoreid.

Millal kanda kaitsemaski?

Maski ei ole üldjuhul mõtet kanda ei kodus ega õues. Õues piisab, kui hoida teistega 2-meetrist vahet. Kodus ei ole mõistlik maski kanda, sest kui üks pereliige on haigestunud ja teised pereliikmed ei ole püsivalt eraldatud, siis leiab viirus tõenäoliselt ikka tee pereliikmete nakatamiseks. Maski kandmisest on kasu avalikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused, ühistransport), kus liigub palju inimesi. See võib vähendada võimalust, et köhides või aevastades jõuab piisknakkus teiste inimesteni. Nina ja suu katmine on sellises kohas sobiv ettevaatusabinõu. Samuti võib maskist abi olla tervele inimesele, sest selle kandmine vähendab mõnevõrra võimalust, et läheduses köhivalt inimeselt jõuab viirus pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab nakatumise ja haigestumise.