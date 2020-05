Ivar Põllu koordineerib Eesti teatri päästmist

«Ühel septembrikuu päeval 2019, kui räägiti veel teatri üleproduktsioonist, kirjutasid neli näitekirjanikku festivalil Draama lühinäidendi düstoopilisest õhtust, kui kõikide teatrite uksed on ootamatult suletud. Pärnus Endla teatri ees koguneb neli inimest, kes otsustavad head kriisi mitte raisku lasta ning Eesti teatri uuesti luua. Alustades ideaalsest näitlejast,» on teates kirjas. «Nüüd, kus teatrid on tõepoolest suletud ja elu pole enam endine, on meil hea võimalus koosloomises sündinud näidend «Eesti teatri päästmine» koos, aga ülimalt turvaliselt, lugemisteatrina ette kanda.»