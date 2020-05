TÜ kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna töö muutub taas tavapäraseks

«Ent jälgides nakatumiste, haiglaravi vajavate patsientide ning COVID-19 viirusega EMOsse pöördumiste arvu, on võimalik jätkata tööd ühises osakonnas ning vabastada hematoloogia-onkoloogia kliiniku päevaravi osakond,» lisas professor Starkopf. Ta kinnitab, et ühises EMOs on jätkuvalt tagatud COVID-19 patsientide ning mitte-COVID-19 patsientide eraldamine.