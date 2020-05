Kätlin Konstabel: koroonatüdimus – miks ja mis selle vastu aitaks?

Tõesti enam ei jaksa, tahaks normaalset elu tagasi. Kevadine päike paitab õues ikka palju paremini kui toas ja D-vitamiin on vajalik. Aitab juba küll, nii tüdinud kogu sellest koroonast ja kodusistumisest, elada tahaks. Selliseid ja sarnaseid mõtteavaldusi kuuldub nädalaid koroonaaja eluviisi ja- rütmiga harjuma pidanud inimestelt üha rohkem ja üha avameelsemalt – inimeste peas on need juba ammu. Mõni väljendusrikkama laadiga tegelane kasutab ka väljendeid, et kaua sa ikka vangis elad, ja teine võrdleb hullumajaga.

Nii nagu inimeste koroonaaegsed kogemused on väga erinevad, on erinevad ka karantiiniväsimuse põhjused. Mõni kardab täiesti põhjendatult haigeks jääda ja soovib nüüd sellest hirmust priiks saada. Mõni ei jaksa ära oodata kaugõppe lõppu, sest ta ei suuda otsustada, kas kodune pereelu näib olevat lastele hariduse andmise tähe all muutunud pigem puhastustule või siiski põrgu sarnaseks. Keegi peab päris üksi olema ja tahab nüüd inimeste sekka, sest võibolla pole ta pereliikmeid ja häid sõprugi pikka aega näinud. Teine ootab ometi võimalust kolleegidega – ka neid mitte kõige meeldivamaid – elusast peast kohtuda, nutiseadme rääkivatest ja hanguvatest peadest on lihtsalt nii uskumatult kõrini. Kolmas igatseb virtuaalse asemel pärisdeiti ja -seksi, neljas jõusaali- või aeroobikatrenni.

Kõigist erinevustest hoolimata on eri inimeste karantiiniväsimusel aga ka mitmeid ühiseid põhjuseid.

Võib ju laialt arutleda, et me oleme saanud võimaluse end analüüsida, oma suhetele ja ameti sobivusele otsa vaadata – aga selline pealepandud võimalus kõlab tegelikult kohustusena ja see ei ole enamasti meeldiv.

Psühhoterapeudid teavad, et nõu andmise ja soovituste jagamisega peale käia ei maksa, sest kui inimene ise pole valmis probleeme märkama või midagi ette võtma, siis ta lihtsalt saadab soovitused koos soovitajaga pimedasse kohta, ja isegi kui probleeme märkab, ei pruugi olla valmis muutusi ette võtma.

Ühte universaalset karantiiniväsimuse põhjustajat on hakatud kutsuma moraalseks väsimuseks, seda triviaalsete igapäevaaskeldustega seotud ootamatu ja pideva vaimse pingutuse tõttu ning kohati lausa eksistentsiaalse mõõtme tõttu.

Kui oled eluaeg unistanud kodukontoris töötamise võimalusest, aga nüüd näed, et sul napib rutiini hoidmiseks ja enese kodustest tegemisest väljalülitamiseks oskust või võimalusi, siis võibolla julged seda ülemusele öelda. Palju hullem on jõuda arusaamisele, et pikki aastaid püsinud paarisuhe on ilmselt väga vildakas, kui elukaaslasega paar kuud koos olemine tundub vaimse piinapingina – sest võimalust end spordisaalis, kohvikus või armukese juures välja elamas käia väga pole.