Jõuharjutused on judoklubi Do õpilastele seni heaks alternatiiviks, kuni tatamile ei pääse.

Mai on toonud esimesed vabanemise märgid ning kümne inimese kaupa lubatud treeningud on pannud rühmajuhid uusi lahendusi nuputama: näiteks üks seadis üles telgi, teine asendas tatami muruga, kolmas vähendas sportlaste hulka rühmas.

Kõik see on ennast ära tasunud, treeningud algasid hoogsalt ning taaskohtumine tekitas sportlastele palju rõõmu. Vabade spordiväljakute ja muruplatside pärast algas aga rabelemine põhimõttel kes ees, see mees.