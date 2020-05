Esialgu sügisesse lükatud maamess toimub siiski uuel aastal

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on korraldusmeeskond viimase pooleteise kuu jooksul suhelnud messi eksponentidega ning lähtuvalt sellest otsustanud messi korraldada kevadel. «Eksponendid märkisid, et stendide planeerimiseks ja tehnika kohale toomiseks vajavad nad vähemalt poolt aastat tehaste ja partneritega läbirääkimiseks, et näitusel olla uudse väljapanekuga. Septembriks ei ole paljudel võimalik välja panna parimat ehk kannataksid nii ettevõtjad kui kliendid,» ütles Kikkul.

Maamess on Eesti suurim mess, mille korraldusperiood vältab vähemalt aasta. Näiteks äsjamöödunud aprillis toimuma pidanud maamessiks oli Tartu Näitused AS sõlminud kokkuleppeid 66 erineva osapoolega teenuste nagu reklaami, inventari, telkide, generaatorite sisse ostmiseks. «Ühe suure messi korraldamine vajab aega, et kõik detailid paika loksutada. Maamess on tuntud ja tunnustatud nii siin kui sealpool piiri, meie eesmärk on kindlasti kvaliteeti hoida,» kirjeldas korraldaja.