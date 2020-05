Inga Lunge kogus raamatusse kirjad minevikku ja tulevikku

Inga Lunge hoiab Karlovas koduõues käes äsja trükist tulnud 102-leheküljelist raamatut «Ma kirjutan Sulle», mille on kirjastanud Tammerraamat ja kujundanud Angelika Schneider. Foto tegi eile Tartu Postimehe eritellimusel näitlejannast autori poeg Rasmus Allik.

Maailm ei ole alati selline, nagu sina tahad, kuid sina ise võid olla alati selline, nagu sina tahad. Selline on esimene ja suurte tähtedega trükitud mõte raamatus «Ma kirjutan Sulle», mille kirjastus Tammerraamat andis välja selle nädala alguses. Sulle kirjutaja on Inga Lunge, kes oli esimeste eksemplaride pakki kodus avades väga õnneliku näoga, nagu on näha tema mehe Toomas Lunge tehtud fotol suhtlusmeedias.