Foorumil tuleb juttu kultuurielust pärast kriisi

Foorumi kaaskorraldaja, Tartu linna kultuuriosakonna juhataja Marleen Viiduli sõnul on koroonakriis tabanud valdkonda valusalt. Ta peab oluliseks, et kultuurivallas tegutsejad räägiksid avalikult nii oma probleemidest kui ka võimalikest lahendustest, et olla toeks üksteisele ja hoida sidet publikuga. «Foorumil arutlemegi selle üle, kuidas on tuldud toime piirangutega, esitleme leidlikke ja ettevõtlikke lahendusi ning püüame kujutleda, milliseks võib kujuneda kultuurielu lähemal ajal,» lisas Viidul.