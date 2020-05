Olerex pidi valmis tanklast kauba välja viima ja ähvardas Tartut kahjunõudega

Tartu servas Aruküla teel, mitte kaugel kuulsast Madruse tänavast, on valmis saanud Olerexi uus tankla, kus tuled põlevad, külmikutes seisavad joogid ja tankurid näitavad kütuse hinda. Uus asfalt on veel süsimust, sest autodel ja nende juhtidel tanklasse ometigi asja pole. Olerexi lühike vastus, miks selline kummitustankla püsib, oli järgmine: «Teenindusjaama ja pesula ehitus on vastavalt ehitusloale lõpuni viidud. Jaam on avamiseks valmis alates 9.03. Kasutusloa väljastamine on seni linnavalitsuse menetluses.»