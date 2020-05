Jüri Kõre: kus on rahvarände päris riskid?

Nüüdseks on kapitali ja kaupade vaba liikumine takerdunud ja üle piiri liikumine soikunud. Mats on nii tugev, et näib liiast olevat pea kogu Euroopale. Euroopa muutub, kes suudaks aga ennustada, kuhu poole. Eesti arengusuundumusi aga peame oskama ennustada. Selleks tuleks mõneks ajaks kõrvale panna poliitprogrammide kivinenud jutupunktid ja klikke kokku arvutavad meediamonitooringud.

Rändeuuringud on mõne ametliku seisukoha järgi Eestis kahtlase värvinguga sotsiaalteadlaste mängumaa. Ja nende analüüsid on emba-kumba, kas ebausaldusväärsed või lihtsustatud.

Eks mujal maailmas on ka «valgeid» uurijaid. Paraku klapivad nende kogutud teadmised siinsetega üsna hästi kokku. Esiteks ei taga raskesti ohjatav pereränne (mis on ilmselt üks usukogukondade kasvu allikas) tavaarvamusele vastupidi sisserännanute valutut integratsiooni. Seda aimub ka leegitseva südame sunnil võõrsile kolinud eesti naiste võõra kultuuri ja kombestikuga kohanemise või kohanematuse lugudest.

See kümnes tegelane pole saabunud mitte ajutise renditööjõuna vms vormis, vaid on kellegi õde, kellegagi ühekülamees ... s.t üle riigipiiride laienenud kogukondliku võrgustiku osa. Sellised võrgustikud tekivad pigem mitte ajutiste, ikka alaliste, elamis- ja tööloaga sisserännanute toel.

Läänes nii tavaline välispäritolu hooldustöötaja on meil veel haruldane. Mõni Kesk-Euroopa riik on suuteline hooldajate üle arvestust pidama. Tulemus on üllatav: kodu- ja välismaal töötavate isikute arvuline suhe on viimase grupi kasuks.