Kutsekooli meistrid viisid eesliini töötajatele küpsetisi

Möödunud nädalal kutsusid kutsehariduskeskuse töötajad kooliperet üles väljendama ühiselt tänu neile, kes teiste tervise ja turvalisuse tagamise nimel riskivad igapäevaselt ise enda omaga. Idee algatas Tartu kutsehariduskeskuse direktor Raini Jõks, kelle sõnul on kriisiolukord sobiv aeg märkamaks ühiskonnas neid ameteid, kelle panuse suurusele tavaolukorras vähem tähelepanu pööratakse. «Elutähtsate teenuste toimimine ja olemasolu tundub elementaarne, ent täna töötavad paljud nende elukutsete esindajatest oma võimete piiril. Nemad on meie tänased kangelased,» sõnas Jõks.

«Meie elusid päästa ei oska, aga proovisime toimetada oma oskuste piires. Tartu Kutsehariduskeskusel on kompetents valmistada nii pagari-, kondiitri- kui lihatooteid ning ma julgen öelda, et selles oleme me tõesti meistrid,» rääkis Jõks.