Valitsuse otsus võib mõned lapsed mai keskpaigas uuesti kooli viia

Riigieksamid on abiturientidele tänavu vabatahtlikud ja et gümnaasium sel õppeaastal lõpetada, peavad lõpuklassiõpilase kooliastme hinded olema vähemalt «rahuldavad» või «arvestatud».

Eriolukord on koolielu pea peale pööranud, päev või nädal korraga elamine pole lihtne. Ja erilist selgust ei paistagi, sest valitsuse esmaspäevane otsus muuta riigieksamid vabatahtlikuks tekitab koolidele endiselt segadust. Lisaks otsustas valitsus eile, et kui nakkuse levik ei hoogustu, on eritingimusi järgides võimalik taastada 15. mai paiku kontaktõpe.