Pikka aega ruumipuudust kannatanud Karlova koolile on linnavalitsus otsinud lahendust mõnda aega. Nüüd on Tartu ülikooliga kokkuleppele saadud Salme 1a kinnistu ostuks ühes koolimajaga, ostuhind 630 000 eurot on kavas tasuda ületuleva aasta linnaeelarvest. Nii on kirjas volikogusse saadetud eelnõus.