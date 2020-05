Tartu otsib spordisõbralikke linlasi videokonkursil eeskuju näitama

Tartu abilinnapea Mihkel Lees selgitas, et äpi eesmärk on tutvustada Tartu linna välijõusaalide asukohti ja varustust ning inspireerida kõiki trenni tegema. «Konkursile on oodatud igas vanuses täisealised ja erineva füüsilise ettevalmistusega tartlased, kes ei pelga teha kaamera ees harjutusi, nagu kükke ja kätekõverdusi. Konkursi tulemusel valitud osalejad on inspiratsiooniks kõigile neile, kes tahavad teha paremaid valikuid oma tervise nimel,» lausus Lees.