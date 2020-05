Kalju Konsin leidis koroonaviirusest inspiratsiooni ja avaldas uue värsivihu

«Salapärase viiruse / hämmastav jõud. / Pöörata pahupidi / kogu maailm. / Jätta varju rakettide raev. / Luua hääletu vaikus.» Selline on luuletus «Koroona (2020)». Järgmisel leheküljel teeb Konsin luuletuses «Kriis» tähelepaneku, et kriisiaeg on jätnud meid väga paljust ilma, kuid ühtaegu õpetab hindama asju, mis seni jäänud tähelepanuta.