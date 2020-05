Lõuna-Eestis tabatud liiklushuligaanide nädalavahetus möödus arestimajas

«Umbes samal ajahetkel fikseerisid politseinikud ohtliku liiklusrikkumise ka Tartumaal Nõo vallas, kus ühe Volkswageni sõidukiiruseks mõõdeti pea 150 kilomeetrit tunnis. Lisaks tuvastasid politseinikud, et oma väiksese autoga kihutanud mees oli lisaks ka alkoholi tarvitanud,» vahendas Rosi nädalavahetuse sündmusi. Juht kõrvaldati autoroolist ning sõidutati arestikambrisse, kust ta täna kohtuniku ette toimetati. Lõunasel kohtuistungil määrati mehele rikkumiste eest karistuseks 12 päeva aresti ning järgmised kuus kuud peab temagi oma toimetusi ilma juhtimisõiguseta ajama. Istungil osalenud politseiniku sõnul väärib märkimist ka asjaolu, et sama sõiduk sattus politsei huviorbiiti ka möödunud nädalal.

Üleminspektor toonitas, et liiklusohutuse tagamine ja traagiliste tagajärgede ennetamine algab igast autojuhist endast. «Liikluses kokkulepitud nõuded on püstitatud eesmärgiga tagada ühtmoodi kõigi inimeste ohutus. Ses vaates on elementaarne, et iga endast ja teistest liiklejatest lugupidav juht sõidab lubatud piirkiiruse, kaine pea, kinnitatud turvavööga, keskendub auto juhtimisele ega riku teisi liiklusreegleid. Juht, kes nõuetest kinni pidada ei suuda ning järjepidevalt enda ja teiste eludega riskib, selle teekond võib suure tõenäosusega sihtpunkti asemel hoopis arestimajja viia või tipneda sootuks traagilisemate tagajärgedega. Inimeste teadlikud valikud väljendavad nende hoiakuid ning politsei ülesanne on sellised hoolimatu suhtumisega ja ohtliku olemusega juhid liiklusest kõrvaldada ja seda ka kindlameelselt tehakse,» lubas politseinik.