Oma endise õppejõuga konflikti sattunud Henry-Laur Allik ütles, et see juhtum on talle meelde tuletanud peamiselt vastutust sõnade ees, mis on tema kui ajakirjaniku üks tähtsamaid professionaalseid väärtusi, mida ta aga verinoore tudengina ei tajunud täiel määral.