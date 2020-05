Ülikoolilinna tippsportlased said kätte stipendiumid

Noorsportlastele (14-19aastased) ja täiskasvanute vanuseklassi sportlastele jagati mõlemale 15 stipendiumi. Suurimad stipendiumiD said täiskasvanute vanuseklassis maratoonar Tiidrek Nurme ja sulgpallur Kristin Kuuba (kumbki 3000 eurot) ning noorsportlastest jalgrattur Madis Mihkels (2000 eurot).

Mihkels ütles, et eelmise aasta tulemuste põhjal ei pidanud stipendiumit suureks üllatuseks. Küll aga ütles ta, et sellisel kujul märkamine on väga oluline ning aitab sportlastel oma kulusid katta.