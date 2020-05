Tänavakunstirühmitus tahab näidata lausega Kasekesel, et halvas leidub head

«Kõige rohkem ma tahan selle lausega tuua positiivsust praegusesse olukorda. Tahan näidata, et igas halvas olukorras on alati ka midagi head, ja panna selle peale mõtlema,» ütles Printsess Täna. «Eks see ole igaühe enda tõlgendada, mis on kõige olulisem, aga ma arvan, et need poolteist kuud või mis iganes veel tuleb, on just selleks hea, et võtta aeg rahulikult maha ja mõelda oluliste asjade peale. Piiratud võimalused panevad prioriteedid paika: väga hästi selguvad asjad, milleta ei saa elada, ja need asjad, milleta saab elada.»