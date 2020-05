Gustav ei pääse koondamisest

Gustavi kaubamärgi all kondiitritooteid valmistav OÜ Mattias Cafe peab koondama tosin töötajat. Ettevõtte tegevjuht Siim Liivamägi sõnas, et eesmärk on eriolukorrast välja tulla võimalikult väikese kahjumiga. Kasumi püüdmine on praegu võimatu missioon.

FOTO: Margus Ansu