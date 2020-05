Külamees kinkis oma poodnikule respiraatori

Väiksed erapoed on Tartus ja Tartumaal pigem erandid kui reeglid, pidades visalt vastu. Kavastu pood tähistas reedel ümmargust aastapäeva ning kuigi Kavastust pole Tartusse palju maad, kinnitavad ostjad, et oma pood on hädavajalik. Kriisi ajal veel eriti.