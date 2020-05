Parkimismaja oksjon läks ilmselt vett vedama

Tartu linnavalitsusel pole kahtlust, et Vabaduse puiesteele parkimismaja rajamiseks korraldatud hoonestusõiguse konkursil on võitja – see ettevõte pakkus aastatasuks 94 250 eurot. Kuid sealt edasi on kahtlused ja arendaja pole suutnud seni neid hajutada.