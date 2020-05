Enriko Talvistu: kriis õpetab, et tuleme toime hulga vähema autoliiklusega 

Kestva pükokriisi (püsi-kodus-kriis) tingimustes on loomulikult rohkem tähtsad uudised ja arutelud haiguse levikust, nakatumisest ja vaktsineerimisest. Juba teab reakodanik näomaskide ehitusest sama palju kui kunagi reisilaevade visiiridest ja aparellidest. Need teadmised on muidugi vajalikud, aga ei jookseks mööda külgi maha arutelud sellestki, kuidas muutunud keskkonda tulevikus soodsamalt ära kasutada.

Ühest küljest on mõistlik, kui iga nädalast koolivaheaega ei kasutata ära selleks, et perega kuhugi eksootilisse mereranda lennukiga puhkama põrutada või kümnekorruselise rauakolaka peal teiste samasuguste seltsis nädalaid laisalt merd vaadates aega surnuks lüüa. Edaspidi oleks soovitatav tunduvalt kvaliteetsemalt kavandada oma väheseid võimalikke reise, mitte ainult piletihinda vaadates.

Sama kehtib kohale jääjate elukeskkonna kohta: tuleks väärtustada seda seisukorda, kuhu me oleme praegu jõudnud, ning õppida sellest, mida vahepeal kaotatuks lugesime. Mõtlen liiklusolukorda meie ümber. Küllap ka maapiirkondades, aga ennekõike linnas. Aeg on õppida oma autosõite hindama ja kavandama.

Käigem siis edaspidigi korra nädalas poes, mitte ei hüppa autosse, et järgmisel tänavanurgal putkast lehte ostma minna. Muud tühisõidud sinna otsa. Arvatavasti läheb aega, kuni enamik meist jälle ühissõidukeid usaldama hakkab, ka selles, et sealt viirust ei saa. Parkides kaaslastega jalutada on ju igati tore, mitte ainult kohustuslik koera jalutamine. Jõeäärsesse supelranda saab ka jala ja rattaga.

Need autoliiklusest tühjenenud linnatänavad on kui näitlik õppetund sellest, et ka nii saab. See tung uute linnamaasturite järele oli viimasel ajal suisa alpus ning noore, äsja vaesusest aste rikkamate hulka tõusnud kultuuri lapsekingade märk. Tõepoolest läheb kütus alguses veidi odavamaks, aga ega naftamüüjad maga ning peagi on sama hind tagasi. Uusi, ahvatlevaid automudeleid tuleb aga üha juurde.

Imestan, kuidas meie lapsed on aastatega niivõrd tossikeseks muutunud, et ise enam kooli, trenni või huviringi minna ei jaksa. Tudengitel sama lugu, ehkki loengud ei toimu enam ammu mööda linna laiali. Bussid liiguvad samas tihedamini kui minu noorepõlves.

Nii võiks praeguse linnavalitsuse käest küsida, mida saaks ära teha, et see vahepeal lootusetult mahamagatud liiklustiheduse kasv uuesti kontrolli alla saada. Paljalt laenurataste kavast ei näi piisavat. Kindlasti on raske vaiksemate tundide ajaks väiksemaid busse liinile tuua, aga ehk just peakski, ning tipptundideks busse rohkem liinile panema.

Eriti hull on lugu raskeveokitega. Need on ju tavalised kahe-kolmeteljelised rekad. Väikekaupluste kadumise elasime juba ammu üle. Nüüd varustavad meie suuri kaubanduskeskusi need tohutud autod, mis panevad siin-seal väikese kaubakoguse maha ja võtavad paar tühjade kastide virna peale ning vuravad rahumeeli läbi kitsaste tänavate järgmise suurpoe juurde.