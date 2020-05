Ööklubi Shooters kogus virtuaalpidudega heategevuseks märgatava summa

Shooters sulges Tartus uksed juba enne ametliku eriolukorra välja kuulutamist. Edasi hakati meeskonnaga mõtlema, kuidas olla kriisis oma klientidele siiski lähedal.

Kasumit polnud

«Kui sulgesime klubi uksed, siis justkui võtsime inimestelt võimaluse meelelahutuseks. Siis tekkiski mõte tuua pidu inimestele koju kätte, et oleks ikkagi põhjust nädalavahetust oodata,» selgitas Shooters Tartu juhataja Märt Mägi. See oli õlekõrs ka plaadikeerutajatele. «Diskorite tööpõld vajus üleöö nulli. Muusika mängib paljude inimeste elus suurt rolli ning virtuaalpidudega sai pakkuda diskoritele loomingulisi väljendusvõimalusi ning natuke majanduslikult abiks olla,» rääkis Mägi.

Kohe oli selge, et virtuaalpeod ei hoia klubi tegevust niikuinii üleval. Seetõttu otsustati, et osalemine on külastajatele tasuta ning piletitasu saab annetada hoopis heategevusfondile. «Annetati alates mõnest eurost kuni saja euroni välja. Tänan väga kõiki, kel jätkus aega, huvi, tahtmist ja ressurssi neid annetusi teha,» lisas Mägi.

Viie nädalaga koguti raha nii vähifondile Kingitud Elu kui ka Tartu toidupanga tarbeks. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu juhatuse liige Maire Koppel ütles, et toidupangale laekus 1659 eurot, mis oli suur üllatus. «Toidupanga jaoks oli tulemus üllatuslikult hea, raha saame kasutada söögi jagamiseks raskesse majanduslikku olukorda sattunud peredele,» sõnas Koppel.

Virtuaalpeod vältasid reedeti live-ülekandega kuus tundi ning osales 5000–7000 inimest.

Ööklubid põhjas

Ometi on olnud kriis klubidele halastamatu ning käive langenud sada protsenti. «Tegelikult on ikka päris õudne mõelda, millises ulatuses ja kuidas on inimesi praegune olukord majanduslikult mõjutanud. Kõige lähemalt näeme enda töötajate, ürituste korraldajate ja esinejate kannatusi,» ütles Mägi. Ta kinnitas, et mastaabid on nii suured, et kõik klubid pärast kriisi uksi ei ava.