Talgupäeval vurisesid maskide nimel õmblusmasinad

Kuigi maskitalgud vältavad 10. maini, sai Teeme Ära meeskond täna kokku, et ise õmblusmasina taha istuda. Teeme Ära maakondlike koordinaatorite eestvedaja Külli Pann ütles, et eriolukorra reeglitest peeti ruumides hoolikalt kinni.

Ta tõi välja, et suure panuse on Tartumaale maskide valmistamisega andnud näiteks Kõrveküla Maanaiste Seltsi Miina eestvedaja Meeli Kruus ning Külli Must Alatskivilt. Viimane jagas juba märtsis teistele sotsiaalmeedias oma maski tegemise õpetust. Kõikidest maskide valmistajatest selgub täpnem statistika 10. mail.